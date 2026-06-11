El juez investiga si la joven fallecida en El Hierro cayó a plomo o influyeron factores externos

La investigación por la muerte de Lía Dorta Frías, una joven de 20 años y natural de Gran Canaria, daba este jueves un paso trascendental. La Guardia Civil llevó a cabo una reconstrucción de la caída de más de cinco metros de altura en una zanja de los aparcamientos de la calle San Francisco, en Valverde (El Hierro), que acabó con su vida. El objetivo es tomar medidas precisas en el lugar que permitan averiguar si se precipitó a plomo o influyeron factores externos.

La joven pasó la madrugada del 24 de julio de 2022 con unos amigos en un bar de la localidad donde pasaba sus vacaciones. En un momento dado, se dirigió a una zona más apartada para hacer sus necesidades, pero se deslizó desde una rampa de cemento. Esta tenía muros de 50 centímetros, sin barandillas y con un desnivel de varios metros hacia la pared.

El caso se trató como una muerte accidental, pero fue reabierto tras un informe encargado por la familia a un experto criminólogo. Este concluyó que la distancia de la mancha de sangre no coincide con una precipitación fortuita, en base a las medidas y la altura de la joven.

Analizan las condiciones de seguridad

Este extremo es uno de los aspectos que deberán comprobar los guardias civiles enviados desde la Jefatura de Policía Judicial de Madrid, que recrearon la escena con el uso de un maniquí o dummy de características similares a las de la fallecida.

La familia denuncia que el lugar donde se produjo el incidente no reunía las condiciones de seguridad necesarias debido a la falta de iluminación y señalización.

Pendientes de un nuevo informe

El atestado policial recoge que Lía cayó al rebasar el muro adyacente, bajo la creencia de que al otro lado estaba la rampa de acceso, aunque en su lugar existía un hueco de más de cinco metros de profundidad.

Los investigadores arrojaron el maniquí desde distintas posiciones de caída para verificar la distancia y la posición en las que quedaba tendido. Los agentes deberán comparar el resultado con la evidencia constatada en las actuaciones y confeccionar un informe pericial en el que se recreen los escenarios virtuales mediante una infografía de tres dimensiones.