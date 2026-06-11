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Muere una mujer tras volcar un coche en La Palma

La víctima salió despedida del vehículo en un accidente ocurrido este jueves en Breña Alta, según informó el 1-1-2 Canarias

Breña Alta

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Bruno Betancor

Una mujer de 41 años ha fallecido este jueves, 11 de junio, tras el vuelco de un vehículo en la carretera LP-3, a la altura del kilómetro 1,5, en el municipio palmero de Breña Alta.

El accidente se produjo sobre las 16:51 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, CECOES 1-1-2, recibió una alerta en la que se informaba de que un vehículo había volcado en la vía y que la conductora había salido despedida.

La víctima salió despedida tras el vuelco del vehículo

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.

También acudieron un médico y un enfermero de Atención Primaria, además de Bomberos de La Palma, Guardia Civil, personal de Medio Ambiente y el servicio de conservación de carreteras.

A su llegada al punto del accidente, el personal sanitario del SUC y de Atención Primaria comprobó que la mujer presentaba lesiones incompatibles con la vida.

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Pese a la rápida movilización de los recursos de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del siniestro.

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