Muere una mujer tras volcar un coche en La Palma

Una mujer de 41 años ha fallecido este jueves, 11 de junio, tras el vuelco de un vehículo en la carretera LP-3, a la altura del kilómetro 1,5, en el municipio palmero de Breña Alta.

El accidente se produjo sobre las 16:51 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, CECOES 1-1-2, recibió una alerta en la que se informaba de que un vehículo había volcado en la vía y que la conductora había salido despedida.

La víctima salió despedida tras el vuelco del vehículo

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.

También acudieron un médico y un enfermero de Atención Primaria, además de Bomberos de La Palma, Guardia Civil, personal de Medio Ambiente y el servicio de conservación de carreteras.

A su llegada al punto del accidente, el personal sanitario del SUC y de Atención Primaria comprobó que la mujer presentaba lesiones incompatibles con la vida.

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Pese a la rápida movilización de los recursos de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del siniestro.