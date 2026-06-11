Mueren dos personas en una colisión entre un coche y una guagua en Lanzarote
El accidente se produjo en la LZ-2, a la altura de La Hoya, en Yaiza. Un menor que viajaba en el coche fue evacuado al hospital y en la guagua resultó herida una persona.
Dos personas han fallecido este jueves en Lanzarote tras la colisión entre un turismo y una guagua en la carretera LZ-2, a la altura del kilómetro 29, en la zona de La Hoya, dentro del municipio de Yaiza.
El accidente se produjo sobre las 19.42 horas, en sentido Arrecife, después de la gasolinera Repsol, según la información facilitada por los servicios de emergencia. El turismo impactó contra la guagua y, tras el siniestro, se confirmó la muerte de dos ocupantes del coche.
En el vehículo también viajaba un menor de unos ocho años, que fue evacuado en ambulancia al hospital aparentemente en buen estado. En la guagua iban el conductor y ocho pasajeros. Uno de ellos resultó herido.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, además de ambulancias y agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias y de la regulación del tráfico en la zona.
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