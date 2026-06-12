Arrestan a un conductor que circulaba borracho y sin carnet en Los Corralillos de Agüimes
El arrestado conducía a gran velocidad y se saltó un alto de la Policía en una zona frecuentada para las carreras ilegales
La Policía Local de Agüimes ha detenido en la noche de este jueves a un conductor temerario que circulaba sin carnet, borracho y a altas velocidades en la carretera de Los Corralillos. Esta zona es visitada con frecuencia por personas que participan en carreras ilegales en vías interurbanas que van desde el Cruce de Arinaga hasta el casco del municipio.
Desde que se activó el operativo en 2024, los agentes han formulado más de 50 denuncias por prácticas ilegales en el lugar. Aunque en los últimos meses parecía que dichas actividades se habían reducido, el fin de semana los vecinos de los alrededores se quejaron de un nuevo repunte, lo que llevó a intensificar las labores de vigilancia en las inmediaciones.
De esta forma, los policías se situaron en un coche camuflado e interceptaron el jueves a una persona que circulaba con rapidez. Le dieron el alto, pero el varón ignoró sus señales y continuó su trayecto.
Síntomas de embriaguez
Una vez lograron detener el vehículo, los agentes detectaron que el conductor presentaba síntomas de embriaguez y le practicaron las correspondientes pruebas de consumo de sustancias, que confirmaron sus sospechas.
Se desconoce, sin embargo, si su intención era participar en alguna carrera.
Sanción económica
"Hay días que vienen y días que no, pero nosotros desde la Policía Local vamos a seguir realizando seguimiento a la vía para intentar disuadir a la gente para que no venga a hacer este tipo de concentraciones", asegura el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Agüimes, Efraín González.
Tras el arresto del varón, se le impuso una sanción económica por superar los límites permitidos de alcohol. Además, al ver su identificación comprobaron que tenía retirado el carnet de conducir por la pérdida de puntos por conducir bajo los efectos.
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