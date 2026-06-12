Dos bañistas rescatados en playa de La Laja tras quedar atrapados por la corriente
Efectivos de Bomberos y Policía acudieron a la playa de La Laja tras un rescate en el que intervinieron otros bañistas para ayudar a dos personas arrastradas por la corriente.
Dos bañistas fueron auxiliados este jueves, 11 de junio, sobre las 16.30 horas, después de ser arrastrados por la corriente en la playa de La Laja, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El incidente se produjo en la zona de la escollera, donde una persona de edad avanzada tuvo dificultades para regresar a la costa y una mujer de unos 50 años entró en el agua para intentar ayudarla, quedando ambas atrapadas por la corriente.
Intervención de otros bañistas
Según la información facilitada, una bañista de unos 40 años se percató de que las dos personas no podían salir por sus propios medios y se dirigió al tótem OneUP instalado en la zona. Tras acceder a los dispositivos salvavidas mediante el martillo del equipo, lanzó dos unidades al agua para facilitar la flotación de los afectados.
Durante esos momentos, un tercer bañista entró en el mar con un bodyboard para prestar apoyo a las dos personas que permanecían en apuros.
Finalmente, los dos que habían sido arrastrados por la corriente y el usuario que acudió con la tabla consiguieron alcanzar la costa por sus propios medios, escalando por las rocas de la escollera.
Aviso a los servicios de emergencia
Mientras se desarrollaba el rescate, el tótem OneUP se comunicó con los servicios de emergencia, lo que activó la presencia de distintos recursos en el lugar. Hasta La playa de La Laja acudieron efectivos de Bomberos de Las Palmas, Policía Local, Policía Nacional, Policía Canaria y una ambulancia.
El suceso se saldó sin víctimas mortales. No obstante, los bañistas presentaban cortes y magulladuras provocados durante la salida por la zona de rompiente rocosa.
El episodio pone de relieve el riesgo de las corrientes en áreas próximas a escolleras y la importancia de contar con sistemas de aviso y dispositivos de flotación accesibles en espacios de baño.
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