Detenido en Agüimes por tener dos gatos pese a una prohibición judicial

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo en Agüimes a un varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena tras localizar en una vivienda dos gatos de corta edad bajo su custodia. El arrestado tenía prohibida por resolución judicial la tenencia de animales.

La actuación comenzó después de una comunicación que alertó sobre la posible posesión de animales por parte de una persona con una prohibición vigente. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona, acudieron al inmueble y comprobaron la presencia de los dos gatos, con edades comprendidas entre uno y tres meses.

Inhabilitación especial para la tenencia de animales durante dos años

Las comprobaciones en las bases de datos policiales y judiciales permitieron confirmar que sobre el investigado pesaba una sentencia firme dictada por un Juzgado de Instrucción de Telde. La resolución le imponía una inhabilitación especial para la tenencia de animales durante dos años.

Esa misma sentencia incluía además una condena de siete meses de prisión por un delito previo de maltrato animal. La nueva intervención policial se centra, por tanto, en el presunto incumplimiento de una medida judicial que seguía en vigor.

Los servicios veterinarios y el Seprona verificaron los hechos

La investigación partió de una información remitida por los servicios veterinarios municipales, que pusieron en conocimiento de la Guardia Civil la posible situación irregular. A partir de esa comunicación, los especialistas del Seprona realizaron distintas gestiones para verificar los hechos y contrastar la situación judicial del investigado.

Los agentes comprobaron durante esas actuaciones que el detenido ya figuraba investigado por hechos similares. En enero, la misma unidad lo interceptó por incumplir la prohibición de tenencia de animales y procedió entonces a la retirada de un perro que mantenía bajo su custodia.

El incumplimiento de la resolución judicial

El caso refleja el papel de las comunicaciones municipales y de la coordinación con el Seprona en el control de medidas judiciales relacionadas con la protección animal. La existencia de una condena previa por maltrato animal y una prohibición expresa de tenencia sitúa la actuación en el ámbito del quebrantamiento de condena.

La Guardia Civil atribuye al arrestado un presunto incumplimiento de la resolución judicial después de constatar que mantenía a los dos gatos en su vivienda de Agüimes. Las diligencias quedan vinculadas a la autoridad judicial competente.