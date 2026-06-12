La Policía Local de Arrecife detiene a un hombre tras huir con drogas en su coche

La Policía Local de Arrecife ha detenido a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad, después de protagonizar una huida durante una intervención policial desarrollada en la capital lanzaroteña.

La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC), que se encontraban realizando labores de vigilancia y prevención cuando detectaron una situación que llamó su atención y motivó la intervención.

Una actitud sospechosa motivó la actuación policial

Según la información facilitada por la Policía Local, los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves, cuando una patrulla observó un vehículo cuyo conductor despertó las sospechas de los agentes. Entre los indicios detectados figuraba un intenso olor compatible con sustancias estupefacientes procedente del interior del automóvil.

Ante esta circunstancia, los policías indicaron al conductor que detuviera el vehículo. Sin embargo, el hombre no atendió inicialmente el requerimiento y continuó circulando durante varios metros antes de detener finalmente la marcha a cierta distancia de la patrulla.

Droga incautada por la Policía Local de Arrecife a un hombre que huyó en su coche / La Provincia

Huida a pie y persecución policial

Una vez estacionado el vehículo, los agentes solicitaron al conductor su documentación personal para proceder a su identificación. Fue entonces cuando el individuo decidió abandonar el lugar corriendo.

Los policías iniciaron una persecución a pie y consiguieron interceptarlo aproximadamente a unos 50 metros del punto donde había dejado el vehículo. Durante la actuación, el hombre mostró una actitud de oposición activa a la intervención policial, dificultando la labor de los agentes y negándose a colaborar.

Tras varios momentos de tensión, los efectivos lograron reducirlo y asegurar la situación para continuar con las comprobaciones correspondientes.

Intervenidas sustancias estupefacientes

Durante el cacheo superficial realizado tras su interceptación, los agentes localizaron varias bolsas que contenían sustancias estupefacientes. El material fue intervenido y se procedió a la tramitación del correspondiente expediente administrativo por tenencia de drogas.

Además, el conductor fue sometido a una prueba de detección de sustancias, que arrojó un resultado positivo. Como consecuencia, también se formalizó una denuncia administrativa relacionada con la conducción bajo los efectos de drogas.

Puesto a disposición judicial

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad judicial.