Un atraco en una joyería del CC Cita desata una persecución policial hasta Telde
Un policía vasco fuera de servicio alertó tras observar a varios encapuchados cambiar de vehículo en la Avenida de Gran Canaria
Un atraco ocurrido este sábado en una joyería del centro comercial Cita, en Playa del Inglés, activó un amplio dispositivo policial que acabó derivando en una persecución hasta Telde.
Según las primeras informaciones, los presuntos autores del robo huyeron del lugar en un vehículo, lo que activó la intervención de efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil.
Un policía autonómico del País Vasco que se encontraba fuera de servicio dio aviso tras observar a cuatro personas encapuchadas que circulaban en un vehículo rojo. Los sospechosos se bajaron del coche y se introdujeron en otro vehículo, donde les esperaba una quinta persona también encapuchada, en la Avenida de Gran Canaria y en dirección hacia la calle Dinamarca. Durante ese cambio de vehículo, a uno de los presuntos implicados se le habrían caído varias joyas al suelo.
La Policía investiga ahora si este episodio guarda relación con las detenciones practicadas posteriormente en la zona de Las Huesas, en Telde.
La intervención en Las Huesas se produjo después de que un vehículo en el que viajaban varios sospechosos acabara impactando contra una vivienda en construcción situada en la carretera que conecta esta zona con El Caracol. Tras el choque, los agentes lograron detener a dos de los cuatro ocupantes del coche.
Los otros dos emprendieron la huida a pie por las inmediaciones, lo que obligó a mantener el despliegue policial en la zona. Durante esa persecución, uno de los fugados habría intentado acceder al entorno de un centro escolar para escapar de los agentes, aunque finalmente fue detenido.
Por el momento, constan tres personas detenidas y una cuarta que habría logrado escapar. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del atraco, el recorrido seguido durante la huida y la posible relación entre el cambio de vehículo observado en San Bartolomé de Tirajana y las detenciones posteriores en Telde.
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