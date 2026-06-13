Buscan en Gran Canaria a una joven asturiana desaparecida tras sufrir un brote psicótico

La mujer fue vista por última vez este viernes tomando una guagua desde San Mateo hacia Valsequillo y podría encontrarse desorientada al llevar varios días sin su medicación

La búsqueda de una joven asturiana desaparecida en Gran Canaria continúa activa después de que familiares y allegados alertaran de que podría encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad al llevar varios días sin su tratamiento médico.

Según la información difundida por su entorno, la mujer atraviesa un episodio de desorientación asociado a un brote psicótico y presenta una marcada sensación de persecución, una circunstancia que podría estar condicionando sus movimientos y dificultando su localización.

La denuncia por desaparición ya ha sido presentada ante las autoridades y también se ha dado aviso al Aeropuerto de Gran Canaria para facilitar cualquier posible identificación o localización.

La mujer fue vista por última vez este viernes tomando una guagua desde San Mateo hacia Valsequillo y podría encontrarse desorientada al llevar varios días sin su medicación / LP/DLP

El coche apareció abandonado en San Mateo

Uno de los últimos indicios conocidos se produjo cuando fue localizado su vehículo cerca del Parque de Bomberos de Vega de San Mateo.

Según las mismas fuentes, el coche se encontraba inutilizado, vacío y sin las llaves, lo que hizo saltar las alarmas sobre su paradero.

Posteriormente, testigos aseguraron haberla visto alrededor de las 19:00 horas tomando una guagua en San Mateo con dirección a Valsequillo.

Podría haberse cambiado de ropa

La desaparecida llevaba una mochila en el momento en que fue vista por última vez, por lo que no se descarta que haya cambiado de vestimenta desde entonces.

Las personas que colaboran en la búsqueda indican que es de complexión corpulenta y piden a la ciudadanía que comunique cualquier información que pueda resultar útil para localizarla.

Petición de colaboración ciudadana

Familiares y allegados han solicitado la colaboración de la población para intentar encontrarla lo antes posible y garantizar tanto su bienestar como su seguridad.

Cualquier persona que crea haberla visto o disponga de información sobre su posible paradero debe ponerse en contacto con los servicios de emergencia o con las fuerzas y cuerpos de seguridad.