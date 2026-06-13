Colisión múltiple en la GC-1: cinco vehículos implicados y tres heridos leves a la altura de Salinetas

Una colisión múltiple registrada este sábado en la GC-1 ha dejado tres personas heridas de carácter leve tras verse implicados cinco turismos a la altura de Salinetas, en dirección sur.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el aviso fue recibido a las 12:37 horas, activándose de inmediato los recursos de emergencia.

Por causas que se investigan, cinco vehículos colisionaron en este tramo de la autopista, lo que obligó a movilizar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal del servicio de Carreteras.

Como consecuencia del accidente, tres personas resultaron afectadas con lesiones de carácter leve y fueron atendidas por los recursos sanitarios desplazados hasta la zona.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro, mientras que los operarios de Carreteras colaboraron en la regulación del tráfico y en la retirada de los vehículos implicados para restablecer la normalidad en la vía.

El accidente provocó retenciones puntuales en la GC-1 en sentido sur durante las labores de asistencia y limpieza de la calzada.