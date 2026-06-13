Detenido en Las Palmas de Gran Canaria un hombre con más de 100 gramos de hachís ocultos en su coche

Un hombre ha sido detenido en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana localizaran más de 100 gramos de hachís escondidos en el interior de un vehículo.

La intervención se produjo sobre las 20:30 horas en la calle Sargento Provisional, durante una patrulla preventiva de vigilancia. Los agentes detectaron un turismo estacionado en doble fila que dificultaba la circulación y se acercaron para identificar a su conductor y tramitar la correspondiente infracción.

Durante la actuación, los policías observaron que el hombre mostraba un evidente estado de nerviosismo, una circunstancia que motivó una inspección más exhaustiva tanto de la persona como del vehículo.

Como resultado del registro, los agentes localizaron un paquete rectangular oculto en el interior del coche que, por sus características, resultó ser presuntamente hachís.

Posteriormente, la sustancia fue pesada en el lugar de los hechos, arrojando un total de 104 gramos. Según indicó la Policía, la cantidad intervenida supera los límites habitualmente considerados para el consumo propio, por lo que se procedió a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas.

La actuación se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia y prevención que la Unidad de Seguridad Ciudadana desarrolla de forma habitual en distintos barrios de la capital grancanaria para combatir el tráfico minorista de estupefacientes y reforzar la seguridad ciudadana.