Muere un hombre de 62 años que participaba en una travesía a nado en Canarias
El hombre participaba en una travesía entre Las Teresitas y Playa Chica cuando fue localizado flotando cerca de Las Gaviotas por varios vecinos que alertaron a los servicios de emergencia
Un hombre de 62 años ha fallecido este sábado en la costa de Santa Cruz de Tenerife tras ser localizado flotando en las proximidades de la playa de Las Gaviotas.
Según las primeras informaciones, el fallecido formaba parte de un grupo de nadadores que realizaba una pequeña travesía entre la playa de Las Teresitas y Playa Chica. Durante el recorrido, el hombre se habría quedado rezagado para descansar mientras se dirigía hacia la orilla.
Fueron varios vecinos de Playa Chica quienes observaron al nadador en el agua y lograron sacarlo hasta tierra, alertando de inmediato a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, agentes de la Policía Nacional, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una ambulancia medicalizada y voluntarios de Protección Civil. Los recursos movilizados confirmaron el fallecimiento del varón en el lugar de los hechos.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional apunta a que el hombre pudo sufrir un problema cardiaco mientras realizaba la travesía. De confirmarse, se trataría de una muerte por causas naturales, aunque serán las diligencias policiales y los resultados forenses los que determinen con exactitud las circunstancias del fallecimiento.
- Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
- Mueren dos personas en una colisión entre un coche y una guagua en Lanzarote
- Última hora del tráfico en Gran Canaria tras la visita del papa León XIV, en directo: abre con retenciones la autopista GC-1
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- La ULPGC reconoce a los estudiantes con las mejores calificaciones de la PAU tras una convocatoria con un 91,6% de aprobados
- Papa León, te queremos un montón': así fue la despedida del pontífice en Gran Canaria
- Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad
- Las Palmas de Gran Canaria aprueba la Oferta Pública de Empleo para 2026 con 85 plazas