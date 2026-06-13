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Un motorista herido tras chocar con un coche en Puerto de la Cruz

El accidente ocurrió en la Avenida Loro Parque y obligó a trasladar al afectado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue con traumatismos moderados

Imagen de archivo.

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La Provincia

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Bruno Betancor

Un motorista resultó herido este sábado en Puerto de la Cruz tras verse implicado en una colisión con un automóvil en la Avenida Loro Parque. El afectado, un hombre que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, fue atendido por el Servicio de Urgencias Canario y trasladado posteriormente al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

El accidente se produjo el 13 de junio, sobre las 16:37 horas, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.

El choque movilizó a los servicios de emergencia en Tenerife

El CECOES 1 1 2 recibió una alerta en la que se informaba de una colisión entre un coche y una motocicleta en la Avenida Loro Parque, una zona de tránsito del municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.

Tras recibir el aviso, el 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender al motorista, que precisaba asistencia sanitaria en el lugar del accidente.

Trasladado al hospital con traumatismos moderados

El personal del Servicio de Urgencias Canario desplazó hasta la zona una ambulancia de soporte vital básico. A su llegada, los sanitarios valoraron y asistieron al motorista, que presentaba varios traumatismos.

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Después de la primera atención en el lugar del siniestro, el herido fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue, donde continuó recibiendo asistencia médica.

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