Un niño y tres heridos graves en una colisión múltiple en Lanzarote

Cinco personas resultaron heridas este sábado en una colisión múltiple registrada en Lanzarote, entre ellas tres hombres con traumatismos de pronóstico grave y un menor de 11 años que sufrió varias contusiones leves.

El accidente se produjo a las 15:32 horas en la carretera LZ-40, a su paso por el municipio de Tías. La alerta recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1 1 2) del Gobierno de Canarias indicaba que había dos personas atrapadas en el interior de los vehículos y varias necesitadas de asistencia sanitaria.

Dos personas tuvieron que ser liberadas por los bomberos

Tras recibir el aviso, el 1 1 2 activó de inmediato a los recursos de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron el Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico; bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote; Protección Civil y Guardia Civil.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote liberaron a dos personas que habían quedado atrapadas en los vehículos implicados. Además, se encargaron de asegurar los coches accidentados y sanear la vía para reducir riesgos tras la colisión.

Tres hombres fueron trasladados con heridas graves

El personal sanitario del SUC asistió a todas las personas afectadas en el lugar del accidente. Entre ellas se encontraban tres hombres que presentaban diversos traumatismos de pronóstico grave.

Uno de los heridos, un hombre de 30 años, fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa. También fueron evacuados al mismo centro hospitalario un hombre de 52 años y otro de 34, ambos con varios traumatismos de carácter grave, en ambulancias de soporte vital básico del SUC.

Una mujer y un menor también fueron evacuados al hospital

El accidente dejó además herida a una mujer de 45 años, que presentaba un traumatismo de carácter moderado. Fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico de Protección Civil al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El quinto afectado es un menor de 11 años, que sufrió varias contusiones de carácter leve. También fue evacuado al mismo centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico de Protección Civil.

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La Guardia Civil se hizo cargo de regular el tráfico en la zona y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.