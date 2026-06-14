Un adolescente de 16 años, grave tras chocar su patineta con un coche en Lanzarote

Un chico de 16 años resultó herido grave tras colisionar la patineta que conducía con un coche en Arrecife, Lanzarote. El accidente ocurrió a las 19:34 horas del viernes 12 de junio en la calle La Inés, en la capital lanzaroteña.

El menor sufrió un traumatismo craneal de carácter grave y tuvo que ser asistido y estabilizado por el personal sanitario antes de ser trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El choque ocurrió en una calle de Arrecife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta por la colisión entre una patineta y un turismo en la calle La Inés.

Tras el aviso, el operativo movilizó hasta el lugar a la Policía Local y a dos recursos sanitarios del SUC: una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

Los sanitarios estabilizaron al menor antes del traslado

El personal sanitario atendió al chico en el lugar del accidente. Debido a la gravedad del golpe en la cabeza, fue necesario estabilizarlo antes de proceder a su evacuación.

Finalmente, el menor fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, centro de referencia en Lanzarote.

La Policía Local investiga las circunstancias del accidente

Agentes de la Policía Local de Arrecife se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente para aclarar cómo se produjo la colisión.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del choque ni sobre el estado posterior del menor tras su ingreso hospitalario.