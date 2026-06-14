Caos en un vuelo a Canarias: Ryanair desvía el avión a Portugal

Un vuelo de Ryanair con destino a Tenerife Sur tuvo que desviarse a Faro, en Portugal, después de que dos pasajeros provocaran momentos de tensión a bordo durante el trayecto desde Manchester. La aerolínea confirmó que la tripulación pidió asistencia policial antes del aterrizaje y que los implicados fueron retirados del avión antes de que la aeronave pudiera continuar su ruta hacia Canarias, según ha informado el medio británico Daily Mail.

El incidente ocurrió el 10 de junio y quedó grabado por varios pasajeros. En las imágenes difundidas en redes sociales se ve a un hombre caminando por el pasillo del avión, cantando y bailando, mientras parte del pasaje se ríe y otros le increpan para que se siente o abandone la aeronave.

El momento que encendió la tensión en pleno vuelo

La escena más llamativa muestra al pasajero recorriendo el pasillo del avión con actitud desafiante. Según las imágenes, el hombre avanza entre los asientos, canta y baila ante la mirada del resto de viajeros, que comienzan a grabarlo con sus teléfonos móviles.

En un momento del vídeo, otro pasajero parece ponerle la pierna para hacerle tropezar cuando regresa a su asiento. La tensión aumenta entonces en la cabina, con gritos, insultos y varios pasajeros pidiendo que se siente.

También se aprecia a otro hombre de pie en la parte trasera del avión, aparentemente animando la situación. Poco después, una persona grita “sit back down” —“siéntate”— y un objeto es lanzado por encima del respaldo de uno de los asientos.

Un vuelo de Ryanair con destino a Tenerife Sur fue desviado a Faro tras una alteración a bordo provocada por dos pasajeros. / La Provincia

La Policía esperaba al avión en Faro

Ryanair explicó que el vuelo procedente de Manchester y con destino a Tenerife Sur fue desviado a Faro por el comportamiento disruptivo de dos pasajeros.

“La tripulación solicitó asistencia policial con antelación, y la Policía recibió el avión a su llegada al aeropuerto de Faro y retiró a estos pasajeros antes de que el vuelo continuara hacia Tenerife”, señaló un portavoz de la compañía.

La aerolínea insistió además en que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a las conductas inapropiadas a bordo y que seguirá tomando medidas para evitar comportamientos que alteren el viaje del resto de pasajeros y de la tripulación.

El impacto para los pasajeros que viajaban a Canarias

El desvío obligó a interrumpir un vuelo turístico con destino a Tenerife, una de las rutas más habituales entre Reino Unido y Canarias. Aunque el avión pudo continuar finalmente hasta la isla, los pasajeros sufrieron una demora y una situación de estrés provocada por el comportamiento de los implicados.

El vídeo ha generado miles de visualizaciones y numerosos comentarios en redes sociales. Algunos usuarios pidieron sanciones duras contra los pasajeros responsables, mientras otros destacaron que, pese al incidente, el vuelo terminó llegando a destino sin daños personales.

Otro vuelo a Tenerife también requirió presencia policial

El caso se produjo en la misma semana en la que otro vuelo con destino a Tenerife Sur, operado por easyJet desde Londres Gatwick, también fue recibido por la Policía tras una alteración en la cabina.

En ese segundo incidente, la tripulación informó de una perturbación relacionada con un grupo de 12 pasajeros. Los controladores aéreos dieron prioridad al aterrizaje del avión en Tenerife Sur y coordinaron la presencia policial en tierra. La aeronave aterrizó sin nuevos incidentes.