Una gran columna de humo negro alerta por al sureste de Gran Canaria

Una gran columna de humo negro visible desde la zona de Vargas, en Gran Canaria, generó preocupación durante la tarde de este domingo 14 de junio. El origen fue un incendio declarado en unos invernaderos, que obligó a intervenir a los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

El fuego quedó finalmente extinguido tras la actuación de los efectivos desplazados al lugar.

El humo negro que encendió las alarmas

La imagen más llamativa del incendio fue la densa columna de humo oscuro que se elevó desde la zona afectada. Su tamaño y color provocaron inquietud entre quienes se encontraban en los alrededores o pudieron verla desde otros puntos cercanos.

El incendio se produjo en un área de invernaderos en Vargas, una zona conocida por su actividad agrícola y por su cercanía a vías de tránsito en el sureste de Gran Canaria.

Los bomberos lograron extinguir el fuego

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria intervinieron durante la tarde para sofocar las llamas. Según la información disponible, el incendio quedó extinguido este mismo domingo.

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Por ahora no han trascendido más detalles sobre el alcance de los daños materiales ni sobre las causas que pudieron originar el fuego.