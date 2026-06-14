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Un motorista, crítico tras sufrir una caída de madrugada en Tenerife

El accidente ocurrió a las 04:42 horas en la calle Las Cabezas, en Puerto de la Cruz. El herido fue trasladado de urgencia al HUC

Un motorista, crítico tras sufrir una caída de madrugada en Tenerife

Un motorista, crítico tras sufrir una caída de madrugada en Tenerife

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Bruno Betancor

Un motorista permanece ingresado en estado crítico tras sufrir una caída durante la madrugada de este domingo en Puerto de la Cruz, Tenerife. El accidente se produjo alrededor de las 04:42 horas en la calle Las Cabezas, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

El varón sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser estabilizado en el lugar por el personal sanitario antes de ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias.

El accidente ocurrió de madrugada en Puerto de la Cruz

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias recibió una alerta a primera hora de la madrugada por un accidente de tráfico en la calle Las Cabezas, en el municipio norteño de Puerto de la Cruz.

Tras recibir el aviso, la sala operativa activó los recursos sanitarios y policiales necesarios ante la gravedad de lo ocurrido.

Los sanitarios lograron estabilizar al motorista

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, una medicalizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario atendió al motorista en el punto del accidente y consiguió estabilizar sus constantes.

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La principal preocupación médica fue la severidad del golpe en la cabeza, que motivó su traslado urgente en ambulancia medicalizada.

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