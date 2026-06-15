Detienen a dos hombres sorprendidos mientras robaban en una furgoneta en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local ha detenido a dos varones que fueron sorprendidos mientras robaban distintas pertenencias en el interior de una furgoneta estacionada en los alrededores de la plaza de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Los delincuentes rompieron el cristal del vehículo y guardaron los artículos de su interés en varias bolsas, para después alejarse a pie del lugar.

El incidente tuvo lugar entre las cinco y media y las seis de la mañana de este lunes en la calle Eusebio Navarro, a la altura del supermercado Spar. Un viandante alertó a los servicios de emergencias de que había un varón merodeando un coche con actitud sospechosa.

La sala del Centro Municipal de Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria (Cemelpa) activó una patrulla para que se dirigiese al lugar y comprobase si se había cometido algún acto ilícito. A su llegada, comprobaron que había un Opel Movano estacionado en la vía pública con la ventanilla izquierda delantera fracturada y el interior revuelto.

Otras víctimas

Los agentes procedieron de inmediato a dar una pequeña batida por la zona y lograron observar a dos individuos en actitud huidiza que caminaban a pocos metros de distancia, en la calle Pedro de Vera. Ambos varones portaban varias pertenencias en bolsas, por lo que se dirigieron a ellos, los identificaron y trataron de aclarar las circunstancias.

Los ahora detenidos guardaban numerosos artículos sobre los cuales no eran capaces de precisar de dónde procedían, lo que hizo sospechar a los policías. En ese momento, realizaron las gestiones necesarias para dar con el propietario del vehículo, que se personó en el lugar y reconoció parte de las pertenencias incautadas como suyas.

Batida por la zona

Sin embargo, no todos los artículos que llevaban los delincuentes eran del dueño de la furgoneta, motivo por el que los agentes sospechan que podría haber otras víctimas. Realizaron una búsqueda activa por la zona, pero no lograron localizar ningún vehículo que hubiera sido violentado.

Al titular de la furgoneta se le informó de los pasos a seguir y de que debía personarse en dependencias policiales para denunciar los hechos y que le fueran devueltas sus pertenencias. Por último, procedieron a la detención de los ladrones, dos varones de 52 y 56 años, y a informarles de los derechos que les asisten.