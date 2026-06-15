Dummies, las figuras con forma humana que ayudan a resolver las muertes por caída: de Isak Andic a Lía Dorta

De lejos, la imagen de un cuerpo tirado en el suelo en una posición retorcida lleva a apartar la vista. Pero, cuando en lugar de una persona de carne y hueso se trata de un maniquí con las mismas características, analizar esa escena puede resultar clave para entender por qué ciertas caídas acaban en muertes, si son fruto de un accidente desafortunado o, por el contrario, parten de una acción violenta.

Los dummies, unas figuras que simulan el cuerpo humano y son capaces de adaptarse a la estatura y el peso de cualquier persona, se han convertido en una herramienta clave en el ámbito de la criminología y las ciencias forenses. Estos muñecos, que también sirven para probar los sistemas de seguridad en accidentes de tráfico, son el ejemplo más realista para simular precipitaciones desde alturas considerables y ofrecer respuestas que den consuelo a las familias de las víctimas.

Uno de estos modelos recibe el nombre de Ruth Lee. Su peculiar imagen, con un traje de obra y una cabeza roja sin rasgos faciales, está relacionada con algunos de los casos más mediáticos. El que más, la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en un sendero de Collbató, en Barcelona, presuntamente a manos de su hijo Jonathan. También ha visitado tierras canarias para averiguar cómo se produjo el fallecimiento de la joven Lía Dorta en Valverde (El Hierro) tras deslizarse por una zanja de más de cinco metros de altura en el acceso a unos aparcamientos.

Recreación de los hechos

El criminólogo y perito judicial contratado por la familia, Félix Ríos, adquirió este dummy en Málaga con el objetivo de arrojar luz sobre la muerte de la estudiante grancanaria de 22 años. El jueves se empleó en la reconstrucción de los hechos, en la que participaron el magistrado instructor, Antonio Mazuecos, las partes personadas y agentes de la Guardia Civil de El Hierro, Santa Cruz de Tenerife y del Equipo Central de Inspecciones Oculares llegados desde Madrid.

La operación se dividió en tres fases. Primero, los investigadores realizaron un escaneo tridimensional de todo el escenario con el fin de determinar posteriormente la distancia hasta el muro de una mancha de sangre muy concreta que nunca se midió en la primera inspección ocular del lugar, al día siguiente a la muerte de la joven.

Los muñecos se adaptan a la altura y el peso de cualquier persona y permiten ensayar diferentes supuestos

Después, un chico y una chica que fueron los primeros en encontrar a la víctimaya precipitada expusieron todo lo que recordaban sobre este episodio. Durante sus declaraciones hicieron especial hincapié en la posición en que la encontraron en el foso y la distancia aproximada que había hasta la pared por la que se presuponía que había caído.

El último paso consistió en que el criminólogo de la familia y su ayudante, con la ayuda de varios guardias civiles presentes, procedieron a realizar una serie de lanzamientos del maniquí desde el murete hasta el interior de la zanja. Realizaron hasta siete ensayos con diferentes posturas para evaluar los distintos supuestos: si cayó de forma inmediata, tras dar algunos pasos o si recibió un empujón.

El modelo Ruth Lee empleado en las recreaciones de la caída de Lía Dorta y de Isak Andic. / LP/DLP

Fuentes de la investigación señalan que la clave de la prueba está en observar la postura que el muñeco forense adoptaba al caer y, sobre todo, a qué distancia quedaba del muro vertical por donde se suponía que se había deslizado. El acceso se realizaba por una rampa de cemento con muros de unos 50 centímetros, sin barandillas y con un desnivel de varios metros hacia la pared. La teoría que maneja la familia es que el lugar no reunía las condiciones de seguridad necesarias debido a la falta de iluminación y señalización.

"Hay que entender que lo lamentable de este caso es que la zona donde se precipitó la víctima nunca estuvo iluminada, como sigue hasta la fecha, ni tenía una verja de protección, como sí tiene ahora", asegura Ríos. El perito considera que, a ojos de cualquier ingeniero o ciudadano, "es evidente que la pasarela junto al propio foso por donde cayó Lía era y sigue estando carente de una barandilla de seguridad".

Además, el experto recuerda que meses antes de la muerte de la joven, otro varón tinerfeño vivió un percance en la zona y no se adoptaron medidas para solventar la situación. "Me pregunto cuánta gente más tendrá que sufrir un accidente al salir de la discoteca cercana por falta de iluminación y seguridad en el lugar donde perdió la vida una estudiante ejemplar que llegó a El Hierro a pasar unos días de vacaciones junto a compañeros de estudios de Gran Canaria y amigos", afirma.

Diferentes hipótesis

Sobre las conclusiones preliminares, Ríos quiere ser prudente: "A falta de los cálculos de la Guardia Civil y nuestro trabajo de gabinete, creo que lo único que tuvimos claro todos el jueves en Valverde es que Lía no cayó por dónde o cómo se dio por hecho desde el principio, que se había precipitado desde la vertical inmediata al muro".

El modelo utilizado, que tiene una altura de 1,80 metros y un peso de 70 kilos, es el mismo que se empleó semanas antes para recrear la caída de Isak Andic en la montaña de Montserrat. La Fiscalía pidió a la jueza instructora que ordene una reconstrucción de la caída para aclarar las causas del fallecimiento con el único investigado, su hijo Jonathan.

"Lía no cayó por donde se pensó al principio, desde la verticalidad inmediata al muro", sostiene Félix Ríos

El Ayuntamiento de Collbató debe autorizar primero la práctica de la diligencia solicitada, ya que actualmente el camino está cerrado por peligro de desprendimientos. La intención es que el dummy ayude a resolver algunas dudas claves para la investigación, como saber a qué distancia iba Jonathan Andic de su padre cuando se produjo la caída, si pudo escuchar sus gritos, si vio cómo las rocas se desprendían y qué hizo después del supuesto accidente.

Los Mossos consideran que hay serias contradicciones en las comunicaciones que tuvo con el 112 y en sus declaraciones, pues primero dijo que su padre se había parado a hacer fotos del paisaje, y no había ninguna en su teléfono móvil, o que iba por delante y escuchó cómo se caía, pero no lo vio.