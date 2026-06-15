Gran humareda en Telde por un incendio en Caserones Alto
El fuego se declaró en la tarde de este lunes, 15 de junio, y generó preocupación entre vecinos de la zona por la columna de humo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una gran humareda alertó este lunes, 15 de junio, a vecinos de Caserones Alto, en Telde, tras declararse un incendio durante la tarde en esta zona del municipio grancanario.
Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre el origen del fuego, posibles daños materiales o personas afectadas. La imagen más llamativa fue la intensa columna de humo, visible desde distintos puntos del entorno y que provocó preocupación entre residentes.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
- Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
- Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
- La transformación de la estación de guaguas de San Telmo comienza en julio y durará ocho meses
- Un encapuchado atraca un supermercado con un cuchillo jamonero y huye a la carrera en Sardina del Sur
- La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable
- Cuatro encapuchados atracan una joyería en el sur de Gran Canaria, huyen y estampan su coche en Telde
- Buscando a un papa: León XIV y el desencanto canario
- Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias