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Gran humareda en Telde por un incendio en Caserones Alto

El fuego se declaró en la tarde de este lunes, 15 de junio, y generó preocupación entre vecinos de la zona por la columna de humo

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos. / La Provincia

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Bruno Betancor

Una gran humareda alertó este lunes, 15 de junio, a vecinos de Caserones Alto, en Telde, tras declararse un incendio durante la tarde en esta zona del municipio grancanario.

Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre el origen del fuego, posibles daños materiales o personas afectadas. La imagen más llamativa fue la intensa columna de humo, visible desde distintos puntos del entorno y que provocó preocupación entre residentes.

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