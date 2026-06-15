Gran humareda en Telde por un incendio en Caserones Alto

Una gran humareda alertó este lunes, 15 de junio, a vecinos de Caserones Alto, en Telde, tras declararse un incendio durante la tarde en esta zona del municipio grancanario.

Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre el origen del fuego, posibles daños materiales o personas afectadas. La imagen más llamativa fue la intensa columna de humo, visible desde distintos puntos del entorno y que provocó preocupación entre residentes.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)