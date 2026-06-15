Hallan sin vida a una mujer en una vivienda de Arrecife tras varios días sin noticias de ella

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa hallaron a una mujer sin vida en una vivienda en Arrecife en la tarde de ayer domingo. Los efectivos abrieron el inmueble, situado en la calle Chile, en el barrio de La Vega, tras recibir un aviso de la Policía Local por la preocupación existente ante la falta de noticias de la vecina que residía en su interior.

Según la información facilitada por el propio Consorcio, la alerta se produjo después de que la persona que vivía en el inmueble llevara varios días sin mantener contacto con su entorno ni dar señales de vida.

Acceso forzado al inmueble

A su llegada al lugar, los equipos de emergencia comprobaron que el único acceso posible a la vivienda era la puerta principal. Ante esta situación, procedieron a forzar la cerradura para poder entrar en el domicilio y verificar el estado de la persona.

Calle Chile, en Arrecife, donde una mujer fue encontrada sin vida en la tarde del domingo 14 de junio de 2026 / Google Maps

Una vez dentro, agentes de la Policía Local confirmaron que la mujer se encontraba fallecida en el interior de la vivienda.

Tras concluir la intervención, los efectivos de emergencias instalaron un nuevo bombín en la puerta para garantizar la seguridad del inmueble. Las llaves quedaron bajo custodia de la Policía Local, que se encargaría posteriormente de contactar con la propiedad para hacer entrega de las mismas.