Dos heridos tras chocar dos coches en Fuerteventura

Dos personas resultaron heridas este lunes, 15 de junio, en un accidente de tráfico registrado en la carretera FV-3, en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. El siniestro se produjo sobre las 15.20 horas tras la colisión de dos vehículos.

La afectada más grave es una mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital General de Fuerteventura.

Los bomberos liberaron a dos ocupantes

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la colisión de dos vehículos en la FV-3 y activó de inmediato los recursos necesarios.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Puerto del Rosario, que aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a un ocupante de cada uno de los habitáculos.

Un segundo herido fue trasladado al hospital

El segundo afectado es un hombre que presentaba lesiones de carácter leve, salvo complicaciones. Fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital General de Fuerteventura.

El personal sanitario valoró y asistió a los dos heridos en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado en diferentes ambulancias.

Guardia Civil instruye el atestado

En el dispositivo también intervinieron la Guardia Civil y el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura.

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La Guardia Civil se encargó de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias de la colisión.