Detenido un hombre en Gran Canaria con 72 gramos de cocaína ocultos en su coche

La Policía Autonómica ha detenido en Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que los agentes localizaran 72 gramos de cocaína ocultos en el vehículo que conducía. La intervención fue llevada a cabo por efectivos del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE), adscritos a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) del Cuerpo General de la Policía Canaria, durante un control preventivo de vehículos y personas.

Durante el dispositivo, los agentes dieron el alto a un turismo cuyo conductor, un varón mayor de edad y de nacionalidad española, presentaba un comportamiento visiblemente nervioso. En el transcurso de las comprobaciones, los policías hallaron más de 5.000 euros en efectivo repartidos en billetes de distinto valor, una circunstancia que, junto a otros indicios detectados, motivó una inspección más exhaustiva.

Uno de los perros del Grupo de Guías Caninos de la Policía Autonómica de Canarias participante en el operativo / LP/DLP

Ante las sospechas, se solicitó el apoyo del Grupo de Guías Caninos de la Policía Canaria. Los dos perros especializados en la detección de sustancias estupefacientes marcaron de forma positiva una misma zona del vehículo.Tras registrar minuciosamente el turismo, los agentes encontraron un paquete oculto tras los paneles interiores del habitáculo. En su interior había una sustancia pulverulenta de color blanco que, una vez sometida a las pruebas de detección correspondientes, dio positivo en cocaína. El paquete contenía aproximadamente 72 gramos de esta droga.

Con los indicios recabados, los agentes procedieron a la detención del conductor como presunto responsable de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Además de la sustancia estupefaciente, fueron intervenidos el dinero en efectivo y otros efectos relacionados con los hechos investigados.

Por último, el vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal al considerar los investigadores que habría sido utilizado para ocultar y transportar la droga intervenida. Tanto el turismo como el resto de los efectos quedaron a disposición de la autoridad competente.