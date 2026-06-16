El Delegado del Gobierno en Canarias preside el acto en conmemoración del ‘Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional’

La Jefatura Superior de Policía de Canarias, en un emotivo acto presidido por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana Padrón, junto con el jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez Martín, y el comisario, jefe provincial de Las Palmas, Francisco Javier Berzal Tejero, han homenajeado en el día de hoy, frente a la sede de la Jefatura Superior de Policía de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, a los policías nacionales, y sus familiares, víctimas de atentados terroristas.

Instaurado como acto institucional en la Policía Nacional

La Dirección General de la Policía instauró en enero del año 2024 el «Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional» para honrar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. La fecha elegida fue el 16 de junio, día en el que la organización terrorista ETA asesinó en 1981 a la inspectora jefa María José García Sánchez en la localidad guipuzcoana de Zarauz.

De esta manera, todos los años se rendirá un homenaje a las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional en esa fecha o en una próxima como muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad, para que su memoria se perpetúe en el seno de la institución policial y en el resto de la sociedad de acuerdo con los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.

Estos principios inspiran el compromiso del Estado de reparar a las víctimas y de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones.

Por su profunda carga emotiva en el seno de la institución y por su valor como forma de reflejar al exterior el gran coste sufrido por la Policía Nacional para proteger y fortalecer la democracia en España, la conmemoración del «Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional» se constituyó como el tercer gran evento institucional que celebra anualmente la Policía Nacional, junto con el aniversario de su creación, el 13 de enero, y la festividad de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre

Los actos conmemorativos tendrán lugar en las Jefaturas Superiores de Policía, Comisarías Provinciales, centros de formación policial y en aquellas dependencias policiales que se determine.

188 policías asesinados

En la Policía Nacional han sido asesinados 188 miembros entre 1968 y 2015, una cifra a la que hay que añadir las decenas de policías heridos y de familias destrozadas que padecieron el terrorismo en primera persona. Los actos conmemorativos del «Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional» tienen por objeto mostrar reconocimiento y gratitud, así como preservar y mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional.

Acto en conmemoración del ‘Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional’ / Policía Nacional

Las respuestas ofrecidas frente a las consecuencias del terrorismo se articulan a través de iniciativas formuladas desde diferentes ámbitos, que pretenden ensalzar la dignidad de las víctimas, asistirles y apelar a la solidaridad de los ciudadanos. Entre ellas, cabe destacar el establecimiento por parte de la Unión Europea del «Día europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo», el 11 de marzo, tras los atentados de Madrid en 2004. Por su parte, en nuestro país, la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social contempla ayudas a los afectados por delitos de terrorismo. Más tarde, se creó la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo para el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio de Interior en materia de atención y apoyo a las víctimas del terrorismo.

Posteriormente, vio la luz la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que recoge un sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones para la reparación integral de todas ellas.

En el marco de la Policía Nacional, el extinto Real Decreto 308/2005, de 18 de marzo, por el que se regula la concesión de ascensos honoríficos en la Nacional de Policía, contemplaba la concesión de ascensos honoríficos de los funcionarios cuando concurrían méritos excepcionales o circunstancias especiales. En la actualidad, la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal, contempla que podrán disponer de movilidad geográfica aquellos Policías Nacionales declarados víctimas del terrorismo en los términos establecidos reglamentariamente

Por otra parte, en junio de 2014, la Policía Nacional inauguró en su antiguo Colegio de Huérfanos en Madrid –hoy sede de la División de Formación y Perfeccionamiento– un monumento en honor a los policías caídos en atentados terroristas. Desde entonces una llama permanece prendida junto a los nombres de nuestras compañeras y compañeros asesinados. En esas mismas fechas se organizó además una exposición titulada «La victoria de la libertad: la Policía Nacional contra el terrorismo», que visitó numerosas ciudades españolas y la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, y cuya versión digital se encuentra accesible actualmente en la página web de la Policía Nacional.