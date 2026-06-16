Detenida una empleada de un complejo turístico de Gran Canaria por el robo de joyas a clientes valoradas en 15.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta responsable de un delito de robo con fuerza mediante el uso de una llave falsa en un complejo turístico situado en una conocida zona vacacional del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, ha informado este martes la Benemérita.

La actuación policial se inició después de que un turista denunciara la desaparición de varias joyas de oro del interior de su habitación mientras disfrutaba de sus vacaciones en la isla. Entre los objetos sustraídos figuraban anillos y colgantes cuyo valor de reposición fue estimado en aproximadamente 15.000 euros.

Tras recibir la denuncia, el Área de Investigación de la Guardia Civil activó las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e identificar a la persona responsable.

La ausencia de daños orientó las pesquisas

Uno de los primeros aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que no existían signos de forzamiento ni en la puerta de acceso ni en la caja fuerte de la habitación afectada. Además, esta última se encontraba abierta cuando se realizó la inspección.

Estos indicios llevaron a los agentes a descartar inicialmente un acceso violento y a centrar la investigación en una posible utilización indebida de los sistemas electrónicos de apertura empleados por el establecimiento turístico.

La línea de trabajo se dirigió entonces al análisis detallado de los registros informáticos generados por las cerraduras electrónicas, una herramienta que permite conocer qué tarjetas acceden a cada estancia y en qué momento lo hacen.

El análisis de las cerraduras fue clave para identificar a la sospechosa

La investigación permitió detectar que durante la franja horaria en la que se produjo el robo se utilizó una tarjeta electrónica vinculada a una antigua empleada del complejo. Según los registros del establecimiento, dicha llave constaba como extraviada desde hacía varios meses.

Los especialistas de la Guardia Civil examinaron posteriormente los movimientos del personal que trabajaba en esas fechas y descubrieron una coincidencia que resultó especialmente relevante para la investigación.

Los agentes comprobaron que la mujer ahora detenida accedió a una habitación contigua apenas un minuto después de que la denominada "llave fantasma" fuera utilizada para abrir la puerta de la habitación donde se produjo la sustracción.

Ese dato permitió situar a la sospechosa en el lugar y en el momento en que se cometieron los hechos denunciados.

La tarjeta utilizada fue localizada durante un registro

Una vez reunidos los indicios, la Guardia Civil procedió a identificar a la trabajadora y a registrar sus pertenencias mientras desempeñaba su labor en una zona común del complejo turístico.

Durante la intervención, los investigadores observaron una actitud nerviosa por parte de la sospechosa. Según la información facilitada por la Comandancia de Las Palmas, la mujer intentó ocultar su monedero personal entre la ropa de trabajo.

En el interior del mismo fue localizada la tarjeta electrónica utilizada presuntamente para acceder a la habitación del turista. La llave se encontraba escondida junto a su documentación personal y fuera de los espacios destinados al material de trabajo.

La rápida actuación policial permitió asegurar una prueba considerada fundamental para el desarrollo de la investigación y evitó que la tarjeta pudiera desaparecer o ser entregada a otras personas.

Posible relación con otros robos similares

Las pesquisas desarrolladas por los agentes no se limitaron al caso inicialmente denunciado. La investigación permitió relacionar a la detenida con otros tres incidentes de características similares registrados recientemente en el mismo complejo turístico.

En esos episodios también se había denunciado la desaparición de dinero en efectivo y joyas de clientes alojados en el establecimiento.

La Guardia Civil continúa trabajando para determinar el alcance total de los hechos y esclarecer si existe relación entre todos los casos detectados.

Puesta a disposición judicial

Según la información oficial, la detenida cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, entre ellos hurtos y robos con fuerza.

Tras concluir las actuaciones policiales, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Instancia de Guardia de San Bartolomé de Tirajana junto con las diligencias instruidas por los investigadores.