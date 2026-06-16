Una enfermera reanima a un motorista crítico tras un accidente en Arucas

Un motorista de 38 años permanece en estado crítico tras sufrir una salida de vía este martes en Arucas, Gran Canaria. El accidente se produjo en el Paseo Dos de Mayo sobre las 17:07 horas, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.

El dato clave de la intervención fue la rápida actuación de una persona que se identificó como enfermera en el lugar del accidente. Al comprobar que el motorista estaba en parada cardiorrespiratoria, comenzó a practicar maniobras de reanimación hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Tras recibir la alerta, el CECOES 112 activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada.

También acudieron un médico y un enfermero del Centro de Salud de Arucas, además de efectivos de la Policía Local.

Cuando llegaron los equipos sanitarios, continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas. Finalmente, lograron recuperar al afectado.

Trasladado en estado crítico al Doctor Negrín

Una vez estabilizado, el motorista fue evacuado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico por lesiones de carácter grave.

La Policía Local colaboró con el resto de los servicios de emergencia en la zona y se hizo cargo del atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias de la salida de vía.