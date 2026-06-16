En estado grave un motorista tras sufrir un accidente en Gran Canaria

Un hombre se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente con la moto en la que circulaba en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el siniestro ocurrió poco antes de las 09:39 horas, en la calle Churruca, esquina con Fernando Guanarteme. En el choque también se vio involucrado un turismo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, y tras estabilizarlo procedió a trasladarlo al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.