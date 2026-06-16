La llamada que salvó la vida a una bebé nacida en un coche en Canarias

Una bebé que acababa de nacer en un coche en Fuerteventura comenzó a llorar después de que un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) guiara por teléfono a sus padres en una situación crítica: la recién nacida no respiraba ni respondía a estímulos.

La madre, de 29 años y con 38 semanas de gestación, dio a luz de forma espontánea en su vehículo particular mientras se dirigía al hospital por una carretera de Puerto del Rosario. Al comprobar que la bebé no lloraba, pidió ayuda urgente.

El enfermero coordinador del SUC permaneció al teléfono en todo momento y fue dando las pautas necesarias para intentar activar la respiración de la recién nacida.

Primero indicó cómo realizar un barrido bucal, una maniobra destinada a retirar el exceso de líquido amniótico de la cavidad oral del bebé. El objetivo era facilitar el paso del aire, ya que los padres se encontraban dentro del coche y no disponían de material adecuado de succión.

Después, el coordinador pidió que colocaran a la bebé de forma adecuada y la estimularan con energía en la espalda. La respuesta fue inmediata: la recién nacida comenzó a llorar con fuerza, una señal clave de que había recuperado la respiración.

A pocos minutos del hospital

La emergencia se produjo cuando la familia estaba ya cerca del centro hospitalario. Mientras los padres seguían avanzando hacia urgencias, el SUC mantuvo la comunicación telefónica y alertó previamente al hospital para preparar la llegada de la madre y la bebé.

Durante ese tiempo, el enfermero continuó dando instrucciones para proteger a la recién nacida, mantenerla bien arropada y vigilar su evolución hasta recibir atención sanitaria presencial.

Finalmente, madre e hija ingresaron en el servicio de urgencias hospitalario en buen estado general.

Por qué fue clave la teleasistencia

En un recién nacido, la estimulación en la espalda puede ayudar a activar el reflejo respiratorio y favorecer la expansión pulmonar. En este caso, la rápida intervención telefónica permitió actuar en los primeros segundos, cuando la falta de llanto y de respiración generaba una situación de máximo riesgo.