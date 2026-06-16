Vandalizan ambulancias en Tenerife y dejan sin tratamiento a pacientes

Decenas de pacientes en Tenerife se han quedado sin poder acudir a tratamientos no vitales después de varios actos vandálicos contra recursos del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) en bases de la isla, especialmente en Los Realejos.

Los incidentes, registrados durante dos días consecutivos, dejaron fuera de servicio varias ambulancias y obligaron a reestructurar rutas para garantizar primero los traslados de pacientes con tratamientos vitales, como la hemodiálisis. La incidencia ha provocado al menos 59 pérdidas de tratamiento no vital el lunes y nuevas cancelaciones y retrasos este martes.

El primer episodio se notificó el lunes 15 de junio en la base del TSNU del norte de Tenerife, ubicada en Los Realejos. A primera hora de la mañana, el personal no pudo acceder al recinto, lo que dejó 12 unidades inoperativas a las 06:00 horas y otras dos con inicio previsto a las 08:00 horas.

La situación obligó a reorganizar de forma urgente el servicio. La prioridad fue mantener los traslados de hemodiálisis, por lo que se suspendieron tratamientos no vitales que también dependen del transporte sanitario programado.

El impacto se dejó sentir tanto en los pacientes como en centros de hemodiálisis y rehabilitación, que tuvieron que modificar su organización por la falta de traslados.

Casi 60 tratamientos perdidos en una sola jornada

La incidencia del lunes generó 53 pérdidas de tratamiento entre la zona norte y la zona metropolitana, al tener que derivar recursos hacia el norte de la isla.

Una vez abierto el recinto, se comprobó que otros cuatro recursos seguían inoperativos por falta de personal, lo que afectó a otros seis pacientes. En total, la jornada terminó con 59 pérdidas de tratamiento no vital.

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Además, dos recursos de transporte situados en la base del TSNU de Santa Cruz también sufrieron actos vandálicos, con pinchazos dentro de la nave. En este caso, los daños pudieron resolverse con rapidez.