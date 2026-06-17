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Un brote alimentario tras una celebración escolar deja 24 afectados

Diecinueve menores y cinco adultos presentan síntomas leves tras una celebración escolar posterior a una graduación en un instituto de Secundaria

Un brote alimentario tras una celebración escolar deja 24 afectados

Un brote alimentario tras una celebración escolar deja 24 afectados / Freepik

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Bruno Betancor

Sanidad investiga una toxiinfección alimentaria en La Palma que ha afectado hasta ahora a 24 personas, entre ellas 19 menores de edad y cinco adultos. Todos presentan cuadros clínicos leves y una evolución favorable, según la información facilitada por el Servicio Canario de la Salud.

El posible brote se produjo durante una celebración escolar posterior a un acto de graduación celebrado el pasado fin de semana en un instituto de Educación Secundaria de la isla. La Dirección General de Salud Pública ya ha activado el protocolo previsto para estos casos.

Los casos sospechosos comenzaron a investigarse después de que varias personas presentaran síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria tras participar en una celebración vinculada a una graduación.

Hasta el momento, Sanidad ha contabilizado 24 afectados. La mayoría son menores de edad, aunque también hay cinco adultos entre las personas con síntomas.

La Dirección del Área de Salud de La Palma y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud trabajan de forma coordinada para esclarecer el origen de la toxiinfección.

Salud Pública activa el protocolo y estudia el origen

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública ha iniciado el estudio epidemiológico correspondiente tras la notificación de los casos sospechosos.

Este procedimiento permitirá analizar qué personas resultaron afectadas, qué alimentos pudieron consumir y si existe un vínculo común que explique la aparición de los síntomas.

Sanidad mantiene activado el seguimiento por si en las próximas horas se notifican nuevos casos relacionados con la misma celebración escolar.

Los afectados evolucionan de forma favorable

La Consejería de Sanidad ha destacado que los cuadros clínicos registrados son leves y que la evolución de las personas afectadas es favorable.

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Pese a ello, el protocolo seguirá activo mientras se completa la investigación y se determina si hay más personas susceptibles de estar afectadas por la misma toxiinfección alimentaria.

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