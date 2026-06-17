Un fallecido y un herido grave tras un atropello en el sur de Fuerteventura

Un hombre de unos 60 años ha fallecido y otro de edad similar ha resultado herido de gravedad tras un atropello registrado en la noche de ayer, martes 16 de junio, en la carretera FV-603, a la altura de Costa Calma, en el municipio de Pájara, al sur de Fuerteventura.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 22.22 horas la alerta que informaba de un atropello de carácter grave en el que estaban implicados dos peatones. El servicio de emergencias activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender la situación.

Uno de los afectados murió en el lugar

A la llegada de los equipos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los profesionales comprobaron que uno de los afectados había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

El segundo peatón presentaba un traumatismo craneoencefálico grave. Tras recibir asistencia médica en el lugar y ser estabilizado por el personal sanitario, fue trasladado en una ambulancia medicalizada hasta la helisuperficie de Morro Jable.

Evacuación aérea a Gran Canaria

Ante la gravedad de las lesiones, el coordinador sanitario del incidente había decidido desde los primeros momentos mantener activado un helicóptero medicalizado para una posible evacuación urgente.

Finalmente, el herido fue trasladado por vía aérea al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresado para recibir atención especializada.

Intervención de los servicios de emergencia

En el operativo participaron una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado del SUC. También acudieron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Pájara y los Bomberos de Pájara.

Los bomberos colaboraron con los recursos sanitarios durante la asistencia a las víctimas, mientras que los cuerpos policiales se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.