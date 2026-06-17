La Guardia Civil investiga rutas ilegales de motos de enduro en espacios protegidos de Fuerteventura

La Guardia Civil ha identificado a los responsables de varias empresas que presuntamente organizaban rutas de motos de enduro por zonas protegidas de Fuerteventura sin las autorizaciones necesarias.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Las Palmas tras detectar actividades vinculadas al denominado turismo de motor en áreas sometidas a restricciones ambientales.

Según ha informado la Benemérita este miércoles, estas rutas se realizaban en espacios de alto valor ecológico donde existen limitaciones temporales establecidas por las administraciones competentes para proteger la fauna silvestre, especialmente durante la época de reproducción de diversas especies de aves.

Investigación en áreas de especial protección ambiental

Las pesquisas comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de empresas que ofertaban recorridos en motocicleta por lugares donde este tipo de actividades no está permitido.

Entre las zonas afectadas se encontraban espacios catalogados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), figuras de protección incluidas en la Red Natura 2000 de la Unión Europea y destinadas a preservar hábitats y especies de especial interés ambiental.

Tras recopilar los primeros indicios, el SEPRONA puso en marcha diversos dispositivos de vigilancia y seguimiento para verificar la información recibida y comprobar el desarrollo de estas actividades sobre el terreno.

Los agentes intensificaron los controles en aquellos puntos donde existían evidencias de circulación de vehículos a motor fuera de los itinerarios autorizados.

Huellas de motos enduro en Fuerteventura / Guardia Civil

Paquetes turísticos sin autorización

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil logró identificar tanto a los conductores participantes como a los responsables de las empresas implicadas.

Las actuaciones permitieron constatar que algunas de estas entidades ofertaban paquetes turísticos que incluían alojamiento y recorridos guiados en motocicleta por espacios naturales protegidos de la isla.

Además, según la información facilitada por el SEPRONA, las empresas investigadas carecían de la documentación y de las autorizaciones administrativas exigidas para desarrollar actividades de ocio activo y turismo en Canarias.

Este tipo de actividades están sujetas a una regulación específica con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

Excursión con motos enduro en una zona protegida en Fuerteventura / Guardia Civil

Sanciones económicas de hasta 300.000 euros

A raíz de los hechos detectados, la Guardia Civil ha formulado varias denuncias administrativas por posibles infracciones a la normativa autonómica de protección del territorio y de los espacios naturales.

En concreto, los expedientes se han tramitado por presuntas vulneraciones de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que contempla sanciones económicas que pueden oscilar entre los 600 y los 6.000 euros en función de la gravedad de los hechos.

Asimismo, también se han presentado denuncias relacionadas con la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, normativa que regula las actividades turísticas en el archipiélago. En este caso, las sanciones previstas pueden alcanzar cuantías significativamente superiores, situándose entre los 1.500 y los 300.000 euros.

Las actividades se desarrollaban en zonas sometidas a restricciones temporales para la protección de aves durante su periodo de reproducción

La determinación final de las posibles responsabilidades y de las sanciones corresponderá a las administraciones competentes una vez concluyan los procedimientos administrativos.

Protección de la biodiversidad en Fuerteventura

Fuerteventura alberga algunos de los ecosistemas más singulares de Canarias y cuenta con una importante red de espacios protegidos. Muchas de estas áreas sirven de refugio y lugar de reproducción para especies de aves amenazadas o de especial interés para la conservación.

Por este motivo, determinadas zonas permanecen sometidas a restricciones temporales de acceso durante épocas sensibles del año, especialmente en los periodos de nidificación.

Las administraciones ambientales recuerdan que el tránsito de vehículos fuera de los espacios autorizados puede provocar daños sobre los hábitats, generar molestias a la fauna y afectar a los procesos naturales de reproducción de las especies protegidas.