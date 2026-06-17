Un herido en un accidente dentro del Puerto de Las Palmas
La persona afectada fue atendida por una ambulancia en el interior del recinto portuario, con intervención de Policía Portuaria y Bomberos
Un siniestro vial en el interior del recinto portuario de Las Palmas dejó este miércoles, 18 de junio, una persona herida leve, que fue atendida en el lugar por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
En la intervención participaron la Unidad de Atestados y la Unidad de Tráfico, en colaboración con la Policía Portuaria de Las Palmas. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria.
El incidente se produjo en una zona interior del Puerto de Las Palmas, donde se activaron los recursos de emergencia tras notificarse el siniestro.
La persona lesionada recibió asistencia sanitaria por parte del SUC en el propio recinto. Según la información difundida, las heridas fueron de carácter leve.
Investigación y control del tráfico en la zona
La presencia de la Unidad de Atestados apunta a la apertura de diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.
La Unidad de Tráfico colaboró en la regulación y seguridad de la zona, mientras que la Policía Portuaria intervino dentro de su ámbito de actuación en el recinto portuario.
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