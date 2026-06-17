Localizado con vida en Lanzarote el hombre desaparecido desde el pasado lunes

La Policía Nacional ha confirmado este miércoles la localización con vida del hombre de 51 años que había sido denunciado como desaparecido en Arrecife, en la isla de Lanzarote, desde el pasado lunes 15 de junio.

Según ha informado el cuerpo policial, el varón, identificado como Antonio Esteban G.B., fue encontrado por sus propios familiares, que lograron dar con su paradero tras dos días de búsqueda.

El caso había generado preocupación debido a que se trataba de una persona que necesitaba medicación, lo que aumentaba la urgencia de su localización.

Activación del dispositivo de búsqueda

Tras la denuncia de desaparición, la Policía Nacional difundió una descripción del hombre con el objetivo de recabar la colaboración ciudadana. En el aviso se indicaba que el desaparecido mide aproximadamente 1,55 metros, tiene ojos marrones y pelo canoso.

Asimismo, se solicitaba la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pudiera ayudar a su localización, recordando el número de contacto de emergencias policiales, el 091.

Finalmente, la búsqueda ha concluido de forma positiva con la aparición del hombre con vida, lo que ha permitido desactivar el dispositivo de localización activado en la isla.