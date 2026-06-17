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Máxima preocupación por la bebé ahogada en Fuerteventura

La menor, de un año, permanece en estado crítico tras ser trasladada desde Lajares a Gran Canaria después de sufrir una parada cardiorrespiratoria

Costa de Lajares, en Fuerteventura

Costa de Lajares, en Fuerteventura / La Provincia

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Bruno Betancor

La Oliva

Una bebé inglesa de un año se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento este lunes en Lajares, en Fuerteventura. La menor, que había llegado a la isla solo tres días antes para pasar unas vacaciones con sus padres, fue trasladada a Gran Canaria en estado muy grave.

El suceso se registró sobre las 10:00 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias 112. La niña estuvo varios minutos en parada cardiorrespiratoria, una circunstancia que complica gravemente su evolución.

La pequeña había llegado recientemente a Fuerteventura junto a su familia. Lo que debía ser una estancia vacacional en la isla se transformó en una emergencia sanitaria de extrema gravedad.

Tras el ahogamiento, la bebé fue atendida inicialmente en Fuerteventura y posteriormente trasladada desde Lajares a Gran Canaria, donde permanece ingresada en estado crítico.

El pronóstico que preocupa a los sanitarios

El equipo médico que atiende a la menor ha trasladado su “profunda preocupación” por la evolución de la niña, según explicó el director de la plataforma Canarias 1.500 km de Costa, Chano Quintana.

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Quintana señaló que los sanitarios “no son demasiado optimistas” sobre la posibilidad de que la bebé pueda superar este episodio de ahogamiento, que calificó como “muy, muy grave”.

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