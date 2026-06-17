Máxima preocupación por la bebé ahogada en Fuerteventura
La menor, de un año, permanece en estado crítico tras ser trasladada desde Lajares a Gran Canaria después de sufrir una parada cardiorrespiratoria
Una bebé inglesa de un año se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento este lunes en Lajares, en Fuerteventura. La menor, que había llegado a la isla solo tres días antes para pasar unas vacaciones con sus padres, fue trasladada a Gran Canaria en estado muy grave.
El suceso se registró sobre las 10:00 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias 112. La niña estuvo varios minutos en parada cardiorrespiratoria, una circunstancia que complica gravemente su evolución.
La pequeña había llegado recientemente a Fuerteventura junto a su familia. Lo que debía ser una estancia vacacional en la isla se transformó en una emergencia sanitaria de extrema gravedad.
Tras el ahogamiento, la bebé fue atendida inicialmente en Fuerteventura y posteriormente trasladada desde Lajares a Gran Canaria, donde permanece ingresada en estado crítico.
El pronóstico que preocupa a los sanitarios
El equipo médico que atiende a la menor ha trasladado su “profunda preocupación” por la evolución de la niña, según explicó el director de la plataforma Canarias 1.500 km de Costa, Chano Quintana.
Quintana señaló que los sanitarios “no son demasiado optimistas” sobre la posibilidad de que la bebé pueda superar este episodio de ahogamiento, que calificó como “muy, muy grave”.
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