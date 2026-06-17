Una mujer queda atrapada en el fango hasta las rodillas en el Charco de San Ginés en Lanzarote

Una mujer de unos 70 años tuvo que ser rescatada durante la mañana de este miércoles tras quedar atrapada en una zona de fango del Charco de San Ginés, en el municipio de Arrecife.

El incidente movilizó a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias alertara a las 10.53 horas al ente de que la afectada no podía salir por sus propios medios.

Según la información facilitada por el operativo de emergencias, la mujer se encontraba haciendo pie en el agua, pero había quedado inmovilizada debido al lodo acumulado en la zona, que la mantenía atrapada hasta la altura de las rodillas.

Maniobra de rescate

Tras recibir el aviso, los bomberos se desplazaron rápidamente al lugar con un vehículo de intervención. Una vez en el Charco de San Ginés, los rescatadores instalaron una escalera para facilitar el acceso seguro hasta la víctima y evitar que el personal quedara también atrapado en la superficie embarrada.

Gracias a esta actuación, los equipos pudieron acercarse a la mujer y llevar a cabo las maniobras necesarias para liberarla del fango. La intervención se desarrolló sin que se hayan comunicado incidencias adicionales durante el rescate.

Un vehículo de bomberos de Lanzarote, este miércoles, junto al Charco de San Ginés / La Provincia

Atención sanitaria

Una vez puesta a salvo, la afectada fue atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar para que recibiera una valoración médica y la atención que pudiera necesitar tras el incidente.

En la actuación también participó la Policía Local de Arrecife, que colaboró en la coordinación del servicio.

El Charco de San Ginés es uno de los espacios más emblemáticos y visitados de la capital lanzaroteña por locales y turistas. En torno a esa laguna natural, cuyo nivel de agua sube y baja con las mareas, se concentra una de las principales zonas de hostelería de Arrecife.