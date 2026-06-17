Persecución policial: detenidos en Telde dos ocupantes de un vehículo con cocaína fugado en Las Palmas de Gran Canaria
La intervención de la Policía Local capitalina culminó con la detención de dos personas y la incautación de 100 gramos de droga
Dos personas fueron detenidas en la noche de ayer, martes 16 de junio, después de una persecución policial que se inició en la zona de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, y concluyó en el municipio de Telde.
Según la información facilitada por la Policía Local capitalina, agentes de la UNE detectaron un vehículo cuyos ocupantes emprendieron la huida tras recibir el alto policial.
Ante esta situación, se activó un dispositivo de seguimiento con apoyo de otros efectivos para localizar e interceptar el automóvil.
Interceptados en Telde tras intentar escapar
La persecución finalizó en Telde, donde los agentes consiguieron detener el vehículo. Durante la intervención, los dos ocupantes ofrecieron resistencia a la actuación policial, por lo que fueron finalmente arrestados.
Además, los agentes localizaron en su poder 100 gramos de cocaína, una cantidad que quedó intervenida como parte de las diligencias policiales.
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