La policía disuelve una pelea por un intento de robo en Vecindario

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana han disuelto a última hora de la tarde de este martes una pelea entre tres personas que comenzó tras un intento de robo en el barrio de Los Llanos, en Vecindario.

El incidente comenzó porque dos hombres se aproximaron a un viandante con el propósito de sustraerle las pertenencias que portaba en ese momento. La víctima, sin embargo, se resistió a darles el dinero y los efectos que llevaba y comenzó un enfrentamiento entre los tres varones.

Las patrullas acudieron al lugar, situado en el cruce entre las calles Centrífuga y Colombia y a pocos metros del parque infantil de Los Llanos, tras recibir un aviso de lo que había ocurrido sobre las 20.40 horas.

Quedó ensangrentado

Al llegar, los intervinientes comprobaron que el perjudicado por el intento de robo se encontraba ensangrentado y magullado tras haber recibido numerosos golpes por parte de sus agresores. En un primer momento, se pensó que podía tratarse de un apuñalamiento debido a las lesiones causadas, pero fuentes de la Policía Local desmienten que los atacantes emplearan ningún tipo de arma blanca.

El episodio causó un importante revuelo entre los vecinos de la localidad del sureste, que se aproximaron a la zona tras escuchar los gritos de los tres implicados y ante el gran despliegue policial con la intención de conocer lo que estaba ocurriendo.