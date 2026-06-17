La Policía Nacional detiene a dos personas por la muerte de un migrante durante una travesía hacia Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido el fallecimiento de un migrante ocurrido durante una travesía hacia Canarias y han detenido a dos personas como presuntas responsables de los hechos.

La actuación, ha informado el cuerpo este miércoles, ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, que inició las pesquisas después de la llegada de una embarcación neumática a las costas de Gran Canaria.

La investigación comenzó el pasado 9 de mayo de 2026, cuando una embarcación con 62 ocupantes fue rescatada por Salvamento Marítimo y trasladada hasta el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán. Desde ese momento, los agentes activaron los protocolos habituales para identificar a las personas que habrían organizado la travesía y comprobar si durante el recorrido se habían producido delitos, desapariciones o fallecimientos.

La denuncia de un familiar permitió avanzar en las pesquisas

Días después de la llegada de la embarcación, la Policía Nacional tuvo conocimiento de la desaparición de uno de los ocupantes gracias a la denuncia presentada por un familiar de la víctima.

Según ha explicado la Policía Nacional, la investigación presentó importantes dificultades durante sus primeras fases. Los agentes encontraron reticencias entre varios testigos para colaborar con las autoridades, una situación que atribuyen al miedo a posibles represalias por parte de quienes habrían participado en la organización del viaje.

Uno de los detenidos está acusado de favorecimiento de la inmigración irregular y homicidio, mientras que el segundo fue detenido por homicidio

A pesar de estas circunstancias, el trabajo policial permitió recopilar declaraciones e indicios que resultaron determinantes para reconstruir lo sucedido durante la travesía.

Una discusión a bordo terminó con la caída de la víctima al mar

Las conclusiones de la investigación apuntan a que el fallecimiento se produjo tras una discusión ocurrida en la embarcación entre la víctima y otra pareja de ocupantes.

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, durante el altercado el migrante cayó al mar. La embarcación continuó posteriormente su recorrido sin que se realizara ninguna maniobra de rescate ni se intentara auxiliar a la persona desaparecida.

Estos hechos llevaron a los agentes a intensificar las investigaciones para determinar las responsabilidades penales de los implicados.

Dos detenidos por presuntos delitos de homicidio

Como resultado de las pesquisas, el pasado 29 de mayo fueron arrestadas dos personas por su supuesta participación en los hechos.

Uno de los detenidos ha sido identificado por los investigadores como el patrón de la embarcación y presunto integrante de la organización criminal que gestionó el viaje. Sobre él recaen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y homicidio.

La embarcación había llegado a Gran Canaria con 62 ocupantes tras ser rescatada por Salvamento Marítimo

La segunda persona fue detenida como presunta autora de un delito de homicidio por su supuesta implicación directa en el incidente ocurrido durante la travesía.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continúa con la instrucción del caso.

Trece detenidos vinculados a embarcaciones irregulares en 2026

La Policía Nacional ha destacado que, con estas dos nuevas detenciones, asciende a trece el número de responsables de embarcaciones irregulares arrestados durante 2026 por las unidades de Extranjería y Fronteras en la provincia de Las Palmas.