Investigan a tres okupas por varios robos con fuerza y a pedradas en vehículos estacionados en Costa Teguise

La Guardia Civil de Lanzarote ha abierto una investigación contra tres personas como presuntas autoras de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos tras varios incidentes registrados en la localidad turística de Costa Teguise, en el municipio de Teguise.

La actuación policial comenzó después de que las autoridades recibieran un aviso alertando de la presencia de varios coches con importantes daños materiales en una avenida de la zona.

Los vehículos se encontraban estacionados junto a una construcción inacabada conocida popularmente como 'el esqueleto' de Costa Teguise, un inmueble abandonado que desde hace años forma parte del paisaje urbano de la localidad.

Un mismo método en los tres vehículos afectados

Tras desplazarse al lugar de los hechos, los agentes comprobaron que tres vehículos habían sufrido daños similares, lo que apuntaba a una actuación coordinada. Según la investigación, los autores fracturaron las ventanillas del lado del copiloto utilizando piedras de gran tamaño lanzadas desde la acera.

El análisis inicial permitió determinar que los tres casos compartían el mismo modus operandi, por lo que la Guardia Civil inició las correspondientes diligencias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de los robos.

Las cámaras de seguridad resultaron clave

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes recopilaron y examinaron imágenes captadas por cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones del lugar donde se produjeron los hechos.

Los investigados, presuntamente, fracturaron las ventanillas de tres coches aparcados con piedras de grandes dimensiones

Las grabaciones permitieron observar a tres individuos presuntamente implicados en los daños y en el acceso al interior de los vehículos. Además, durante el visionado de uno de los vídeos, los investigadores lograron reconocer a uno de los sospechosos, una circunstancia que resultó determinante para avanzar en el caso.

Posteriormente, durante la toma de declaración, esta persona facilitó información que permitió identificar a los otros dos individuos presuntamente relacionados con los hechos investigados.

Los investigados residen en una construcción abandonada

Las gestiones posteriores realizadas por la Guardia Civil permitieron determinar que los tres investigados residían en la citada edificación abandonada situada junto al lugar donde se produjeron los robos.

Una vez concluidas todas las actuaciones policiales, los agentes remitieron el correspondiente atestado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, Plaza Nº 4, que se encontraba de guardia en el momento de finalizar las diligencias.