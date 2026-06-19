Atrapan a los ladrones que tenían en vilo a comerciantes y vecinos de Gáldar

La Guardia Civil de Las Palmas, con la colaboración de la Policía Local de Gáldar, ha logrado esclarecer varios robos con fuerza registrados durante el pasado mes de mayo en distintos puntos del municipio grancanario.

La operación ha culminado con la detención e investigación de varias personas como presuntos responsables de delitos cometidos en viviendas y establecimientos comerciales, unos hechos que habían generado preocupación entre vecinos y empresarios de la zona.

La investigación fue desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa María de Guía tras recibir diversas denuncias presentadas por ciudadanos afectados por robos en inmuebles situados en Gáldar.

Una investigación iniciada tras varias denuncias

Las pesquisas comenzaron después de que varias víctimas denunciaran la sustracción de objetos y dinero en diferentes propiedades del municipio. Entre los lugares afectados figuraban una vivienda particular, un centro de empaquetado y un negocio relacionado con la restauración y la hospedería.

Los agentes analizaron minuciosamente las pruebas disponibles, especialmente las imágenes captadas por sistemas de videovigilancia instalados tanto en los inmuebles afectados como en propiedades cercanas. Este trabajo permitió reconstruir parte de los movimientos de los sospechosos e identificar a dos hombres de entre 30 y 40 años, ambos naturales de la provincia de Las Palmas, como presuntos autores de varios de los robos investigados.

Dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos sustraídos

Según la información facilitada por la Guardia Civil, los robos se produjeron en días consecutivos del mes de mayo. Los autores se apoderaron de diversos efectos de valor, entre ellos teléfonos móviles, un ordenador portátil, dispositivos electrónicos de gestión comercial, una caja de caudales, una caja registradora y una importante cantidad de dinero en efectivo.

A las pérdidas económicas sufridas por los perjudicados se sumaron los daños materiales ocasionados para acceder a los inmuebles. Los investigadores determinaron que los sospechosos utilizaban la fuerza y el escalo para superar los sistemas de seguridad y entrar en viviendas y negocios.

Este modo de actuación provocó inquietud entre comerciantes y residentes, especialmente por la repetición de los hechos en un corto espacio de tiempo.

Un robo en un restaurante permitió avanzar en el caso

Paralelamente, la Policía Local de Gáldar intervino en otro robo con características similares ocurrido en un restaurante del municipio. Como resultado de esa actuación, uno de los presuntos implicados fue detenido.

Posteriormente, la Guardia Civil amplió la investigación y consiguió identificar a otras dos personas que habrían participado en los hechos como coautores.

De acuerdo con la investigación, durante la madrugada del 19 de mayo los sospechosos accedieron al establecimiento tras escalar hasta una ventana situada a unos tres metros de altura. Una vez dentro, uno de ellos sustrajo numerosas botellas de licor, cajetillas de tabaco y alrededor de 200 euros en efectivo.

Mientras tanto, otro participante recogía los objetos desde el exterior y una tercera persona vigilaba los alrededores para alertar de cualquier presencia que pudiera comprometer la operación.

Un método organizado para cometer los robos

Las investigaciones permitieron comprobar que los presuntos autores actuaban de forma coordinada. Habitualmente seleccionaban accesos elevados o protegidos que requerían escalar o fracturar ventanas, puertas o vallas.

Según la Guardia Civil, uno de los implicados accedía al interior del inmueble mientras los demás colaboraban desde el exterior, prestando ayuda para la entrada o salida y realizando labores de vigilancia.

Además, los sospechosos solían cubrirse la cabeza y parte del rostro con prendas de vestir para dificultar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad o de las cámaras de vigilancia.

Cuatro delitos esclarecidos y puesta a disposición judicial

Como resultado de las actuaciones desarrolladas durante las últimas semanas, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa María de Guía ha conseguido esclarecer completamente cuatro delitos de robo con fuerza cometidos en Gáldar durante el mes de mayo.

La resolución de estos casos pone fin a una serie de hechos que habían generado una notable alarma social en el municipio debido a la frecuencia de los robos y al impacto que tuvieron tanto en negocios como en particulares.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia con funciones de Guardia de Santa María de Guía, que continuará con la tramitación judicial del caso.