Dos contenedores arden en Lanzarote y dañan el cableado de un poste de telefonía
Los bomberos extinguieron este viernes las llamas que afectaron a los recipientes y la infraestructura de telecomunicaciones en la calle José Calansanz, en San Bartolomé
Dos contenedores de residuos orgánicos resultaron completamente calcinados en la madrugada de viernes en la calle San José de Calasanz, en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), en un incidente que también provocó daños en un poste de telefonía y parte de su cableado.
Según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, la alerta fue recibida a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que movilizó a los efectivos de bomberos hasta el lugar de los hechos.
Actuación de los servicios de emergencia
Una vez en la zona, los equipos comprobaron que el fuego afectaba de forma total a dos contenedores destinados a residuos orgánicos. La intensidad de las llamas alcanzó además un poste de telefonía situado en las inmediaciones, causando desperfectos en el cableado instalado en la infraestructura.
Para controlar la situación, los bomberos llevaron a cabo labores de extinción utilizando agua tanto a chorro como pulverizada, una técnica habitual para sofocar este tipo de incendios y evitar posibles rebrotes.
Policía Local de San Bartolomé
La Policía Local de San Bartolomé también se desplazó al lugar para colaborar en la gestión de la incidencia. Según el parte de actuación, los agentes se encargarán de comunicar los daños a la compañía de telefonía correspondiente con el objetivo de que pueda proceder a la reparación del cableado afectado lo antes posible.
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