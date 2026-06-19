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Cuatro detenidos por robar en una vivienda en Telde: localizan a los ladrones y dos ordenadores en un coche

La rápida intervención de la Policía Nacional permitió recuperar los portátiles y otros enseres sustraídos del domicilio grancanario

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / POLICÍA NACIONAL

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Bruno Betancor

La Policía Nacional ha detenido en el municipio grancanario de Telde a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda. La actuación policial permitió además recuperar los objetos que habían sido sustraídos del inmueble y devolverlos posteriormente a sus propietarios.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 14 de junio, cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso procedente de una empresa de seguridad que alertaba de la posible presencia de intrusos en una vivienda ubicada en una zona residencial del municipio.

La alarma permitió una rápida intervención policial

Tras recibir la comunicación, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble para comprobar la situación. Una vez en el lugar, los agentes realizaron una inspección de la vivienda y detectaron indicios claros de que se había producido un acceso ilegal.

Según informó la Policía, una de las puertas de entrada se encontraba abierta y una cristalera había sido fracturada, presuntamente para facilitar la entrada al interior del domicilio.

Los agentes localizaron a los presuntos autores pocos minutos después de cometer el robo

Poco después llegaron los propietarios de la vivienda, quienes, tras revisar el inmueble, comunicaron a los agentes la desaparición de diversos efectos personales. Entre los objetos denunciados como sustraídos figuraban dos ordenadores portátiles, además de otros enseres.

Dispositivo de búsqueda en las inmediaciones

Tras confirmar el robo, la Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda y control en las zonas cercanas. Paralelamente, los investigadores recopilaron información sobre las características de los presuntos autores y del vehículo que habrían utilizado para abandonar el lugar de los hechos.

Las gestiones realizadas durante las primeras horas de la investigación resultaron determinantes para avanzar en el caso. Gracias a la información obtenida, los agentes localizaron un turismo ocupado por cuatro personas cuyas características coincidían con las recabadas durante la intervención policial.

Recuperados los objetos robados

Durante la identificación de los ocupantes y la inspección del vehículo, los agentes encontraron en su interior los dos ordenadores denunciados por los propietarios, además de otros objetos procedentes de la vivienda afectada.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos

Ante estos hallazgos, los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en domicilio.

La investigación permitió recuperar la totalidad de los efectos localizados, que posteriormente fueron entregados a sus legítimos propietarios.

Uno de los detenidos ingresa en prisión

Una vez concluidas las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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Tras analizar el caso, el juzgado correspondiente decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos, mientras continúa la tramitación judicial de los hechos.

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