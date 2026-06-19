Recuperan de una parada cardiorrespiratoria a un hombre de 63 años en plena calle en Lanzarote

Un hombre de 63 años ha sido asistido este viernes por los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la localidad turística de Costa Teguise, en el municipio de Teguise, en Lanzarote. La rápida intervención del personal sanitario permitió recuperar al afectado y trasladarlo posteriormente al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para continuar con su atención médica.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta del incidente a las 9:52 horas, el percance se produjo en la Avenida del Mar, cuando se recibió una alerta comunicando que una persona se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Rápida movilización de los recursos sanitarios

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender la situación. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del SUC, además de efectivos de la Guardia Civil.

A su llegada, los profesionales sanitarios comprobaron el estado crítico del afectado y comenzaron las maniobras asistenciales. Gracias a la actuación de los equipos de emergencias, el hombre pudo ser estabilizado en el lugar antes de ser evacuado a un centro hospitalario.

Traslado al Hospital Molina Orosa

Una vez recuperado de la parada cardiorrespiratoria y estabilizado por el personal sanitario, el paciente fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, donde ingresó en estado grave para continuar recibiendo atención especializada.

Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes relacionadas con el incidente.