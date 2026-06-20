Un accidente de tráfico obliga a excarcelar a una mujer atrapada en un vehículo en Lanzarote

Un accidente de tráfico en la carretera LZ-40 (Circunvalación de Puerto del Carmen), en las inmediaciones de Rancho Texas, en Puerto del Carmen (Tías), en Lanzarote, obligó a intervenir a los servicios de emergencias en la noche del pasado viernes.

Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, el aviso del siniestro fue recibido a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, a las 23.18 horas, que movilizó a los recursos necesarios para atender la incidencia.

Dos vehículos implicados en el accidente

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos, que a su llegada localizaron un primer vehículo que había impactado contra la valla de seguridad de la vía en dirección a Arrecife. El único ocupante del turismo ya estaba siendo atendido por los servicios sanitarios cuando llegaron los efectivos de emergencias.

A escasa distancia, aproximadamente unos 50 metros, se encontraba un segundo vehículo implicado en el accidente. En este caso, la situación revestía una mayor complejidad debido a que una de las ocupantes permanecía atrapada en el interior del habitáculo.

Excarcelación de una mujer del interior de un vehículo

Los bomberos llevaron a cabo maniobras de excarcelación para liberar a la mujer y permitir que pudiera ser trasladada de forma segura a la ambulancia. La conductora de este segundo vehículo había conseguido salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate y también estaba siendo asistida por el personal sanitario.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el estado de salud de las personas afectadas ni sobre las causas que provocaron el accidente.