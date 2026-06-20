Buscan a Ayoze Álamo Estévez ('Pipiolo'), vecino de Telde desaparecido tras salir de un hospital

La preocupación crece en el municipio grancanario de Telde tras la desaparición de Ayoze Álamo Estévez, conocido popularmente como 'Pipiolo'. Su familia ha iniciado un llamamiento público para tratar de localizarlo después de que se le perdiera la pista durante la madrugada del pasado viernes, informa Telde Actualidad.

Según la información difundida por sus allegados, el vecino de Jinámar fue visto por última vez alrededor de la 01.00 horas del 19 de junio, poco después de abandonar el centro hospitalario en el que se encontraba. Desde ese momento no se ha tenido constancia de su ubicación ni se han producido nuevos contactos con familiares o conocidos.

La última vez que fue visto

Los datos facilitados por su entorno indican que, en el momento de su desaparición, vestía un pantalón de chándal negro, una camiseta gris oscura y zapatillas deportivas.

Ante la falta de noticias, familiares y amigos han difundido fotografías recientes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería con el objetivo de ampliar la búsqueda y llegar al mayor número posible de personas.

La familia solicita que cualquier ciudadano que haya podido verlo o disponga de información relevante se ponga en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para facilitar las labores de localización.

Buscan a Ayoze Álamo Estévez, conocido como 'Pipiolo' / Telde Actualidad

Petición de colaboración ciudadana

Las desapariciones generan una rápida movilización de familiares, amigos y vecinos, especialmente durante las primeras horas, consideradas clave para recabar pistas que puedan ayudar a encontrar a la persona desaparecida.

En este caso, el entorno de Ayoze mantiene activa la búsqueda y continúa compartiendo información para intentar obtener alguna referencia sobre sus movimientos desde que salió del hospital.

Las autoridades recuerdan que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar útil en una investigación de este tipo. Por ello, se recomienda comunicar cualquier información directamente a los servicios policiales.