Cae un grupo dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas entre Sevilla y Gran Canaria: una maleta con animales inicia la investigación

La Guardia Civil ha desarticulado una organización presuntamente dedicada al tráfico ilegal de especies exóticas y a otras actividades relacionadas con delitos contra la fauna y la flora. La actuación, desarrollada en el marco de la operación 'ZMIJA', se ha saldado con la detención de dos personas y la investigación de otras ocho en la provincia de Sevilla, ha informado la Benemérita este sábado.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), permitió descubrir una estructura organizada que supuestamente se dedicaba a la comercialización y transporte clandestino de animales protegidos, algunos de ellos incluidos en los listados internacionales de especies amenazadas.

Una maleta con animales protegidos

Las pesquisas comenzaron a finales de 2025 después de que los investigadores recibieran diversas informaciones que apuntaban a la existencia de una posible organización implicada en actividades ilegales relacionadas con la fauna silvestre.

Cae una red de tráfico ilegal de especies exóticas entre Sevilla y Gran Canaria / Guardia Civil

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes interceptaron una maleta en el Aeropuerto de San Pablo, en Sevilla. En su interior encontraron varios ejemplares de animales protegidos que carecían de la documentación obligatoria para acreditar su procedencia y transporte legal.

Según informó la Guardia Civil, todos los especímenes localizados estaban amparados por la normativa internacional de protección recogida en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Envíos con destino a Gran Canaria

Tras la intervención de la maleta, los investigadores analizaron el recorrido del envío y comprobaron que tenía como destino la isla de Gran Canaria, mientras que su origen se encontraba en la provincia sevillana.

A partir de ese momento se establecieron dispositivos de vigilancia sobre las personas presuntamente responsables de la actividad, una vez lograda su identificación.

Entre los especímenes se encontraron reptiles, artrópodos, perros y gatos, todos destinados a su venta sin la autorización correspondiente para dicha actividad

Las investigaciones permitieron detectar una organización con una estructura interna definida, en la que cada integrante desempeñaba funciones concretas relacionadas con la obtención, almacenamiento, transporte y comercialización de los animales.

Participación de trabajadores de empresas de paquetería

Uno de los aspectos más relevantes de la operación fue la supuesta colaboración de personal vinculado a empresas de paquetería que no estaban autorizadas para el transporte de animales vivos.

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, estas personas conocían el contenido de los paquetes y habrían facilitado el envío mediante la falsificación de documentación y otras prácticas destinadas a eludir los controles establecidos por la normativa vigente.

La utilización de canales de transporte no autorizados constituye una de las principales vías empleadas por las redes de tráfico ilegal de fauna para mover ejemplares entre distintos territorios.

Uno de los animales intervenidos por la Guardia Civil en la operación contra el tráfico ilegal de especies exóticas en Sevilla / Guardia Civil

Más de 250 animales protegidos localizados

La operación culminó con la realización de cinco registros en viviendas y otros tres en naves industriales situadas en Sevilla.

Durante estas actuaciones fueron hallados 256 ejemplares de especies protegidas, entre ellos varanos de la sabana, ranas arbóreas de ojos rojos, caimanes de anteojos y una iguana albina.

Además, los agentes localizaron 61 perros y 28 gatos que, presuntamente, estaban siendo destinados a actividades de cría para su posterior venta sin la correspondiente autorización administrativa.

Dos personas han sido detenidas y ocho investigadas por delitos contra la flora y fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal

Los animales encontrados fueron puestos a disposición de los organismos competentes para garantizar su protección y bienestar.

Cerca de 57.000 euros intervenidos

Durante uno de los registros practicados, los investigadores también encontraron 56.965 euros en efectivo distribuidos por distintas dependencias de una vivienda.

Los agentes sospechan que este dinero podría proceder de los beneficios obtenidos mediante la venta ilegal de animales y otras actividades vinculadas a la organización investigada.

La operación concluyó con la puesta a disposición judicial de los dos supuestos cabecillas del grupo, mientras que otras ocho personas continúan siendo investigadas por delitos relacionados con el tráfico de especies, contrabando, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

Cae una red de tráfico ilegal de especies exóticas entre Sevilla y Gran Canaria / Guardia Civil

El impacto del tráfico ilegal de especies protegidas

Las autoridades recuerdan que el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres constituye una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel internacional. Esta práctica favorece la captura indiscriminada de animales en sus hábitats naturales y fomenta la cría clandestina fuera de cualquier control sanitario o de bienestar animal.

El Convenio CITES, en vigor desde 1975, fue creado para evitar que el comercio internacional de especies amenazadas contribuya a su desaparición. Su objetivo es garantizar que el intercambio de animales y plantas silvestres se realice de forma sostenible y compatible con la conservación de la biodiversidad.