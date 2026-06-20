Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en la rotonda de Las Tazas en Telde

Un grave accidente de tráfico ocurrido durante la madrugada de este sábado en Telde ha dejado un balance de tres personas heridas, dos de las cuales tuvieron que ser rescatadas por los bomberos al quedar atrapadas en el interior del vehículo siniestrado.

El suceso se produjo alrededor de las 02.45 horas en la conocida rotonda de Las Tazas, situada en la Avenida del Cabildo, una de las principales vías de comunicación del municipio, informa el digital Telde Actualidad. El punto del accidente se encuentra además junto al parque zonal de bomberos de Telde, circunstancia que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Un fuerte impacto contra la rotonda y una farola

Según la información facilitada sobre el incidente, un turismo en el que viajaban tres personas colisionó de forma violenta contra la infraestructura de la rotonda y posteriormente contra una farola situada en la zona.

La intensidad del impacto fue tal que el ruido generado por la colisión alertó de inmediato a los efectivos del parque de bomberos ubicado a escasos metros del lugar del siniestro.

La rápida reacción de los servicios de emergencia permitió que los primeros recursos llegaran en cuestión de minutos para evaluar la situación y atender a los ocupantes del vehículo.

Dos ocupantes quedaron atrapados en el interior del coche

Una vez en el lugar, los bomberos comprobaron que dos de las personas que viajaban en el turismo no podían abandonar el habitáculo por sus propios medios debido a los daños sufridos por el vehículo.

Ante esta situación, los efectivos desplegaron material especializado de rescate para realizar las labores de excarcelación, una técnica utilizada habitualmente en accidentes de tráfico cuando los ocupantes quedan atrapados entre los elementos estructurales del vehículo.

Tras completar el rescate, los afectados fueron liberados y puestos a disposición de los equipos sanitarios desplazados hasta la zona para recibir atención médica.