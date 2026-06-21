Un ciclista se precipita por un barranco de Agüimes en el sureste de Gran Canaria
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad activó un helicóptero del GES y a los bomberos, entre otros recursos, para rescatar al deportista accidentado este domingo
Un ciclista se ha precipitado en la mañana de este domingo por un barranco del municipio de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad(Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La salta recibió la alerta del incidente pocos minutos antes de las 11.00 horas.
El Cecoes activó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias para rescatar al deportista, además de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local de Agüimes y la Guardia Civil.
Por ahora se desconocen el estado de salud del ciclista y más detalles sobre la intervención en curso.
Habrá ampliación.
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